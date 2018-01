Mateusz Morawiecki wyjawił, co różni go z premierem Węgier

Chciałem podkreślić przyjaźń polsko-węgierską. Ale też podkreślić wagę Grupy Wyszehradzkiej - tak premier Mateusz Morawiecki tłumaczył fakt, że za cel swojej pierwszej podróży zagranicznej obrał Węgry. Przyznał jednak, że są sprawy, które - mimo przyjaźni - dzielą nasze kraje.

Premier przyznał, że są kwestie, które różnią Polskę i Wegry. - To co nas różni z premierem Orbanem to Rosja. Rosja jest partnerem Węgier przy budowie elektrowni jądrowej. My z rosyjskiej technologii nie chcemy korzystać. Tam nie ma też takiej jak u nas nerwowości w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Byłem tym trochę zaskoczony. Ale to wszystko nie jest czarno-białe, bo premier Orban popiera przecież sankcje wobec Rosji - stwierdził Morawiecki.