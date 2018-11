Mateusz Morawiecki wyjaśnia, dlaczego nie pójdzie w Marszu Niepodległości

- Nie chcemy uczestniczyć w imprezie, na której mogą znaleźć się również prowokatorzy - tak premier Mateusz Morawiecki tłumaczy, dlaczego on oraz czołowi politycy PiS nie wezmą udziału w w Marszu Niepodległości 11 listopada.

W wywiadzie dla "Gazety Polskiej" premier poinformował, że rząd prowadził rozmowy z organizatorami Marszu Niepodległości i próbował ich przekonać, by był to "marsz państwowy; potężna i radosna manifestacja na 100-lecie niepodległości".

Morawiecki pytany, czy był to jedyny powód, dla którego nie weźmie udziału w w Marszu Niepodległości, stwierdził, że tak. - Wiemy bowiem, co się działo rok temu - znalazła się grupka osób: przysłowiowa łyżka dziegciu w beczce miodu, która zepsuła całą uroczystość, cały marsz. Nie chcemy uczestniczyć w imprezie, na której mogą znaleźć się również prowokatorzy, a organizatorzy Marszu Niepodległości nie są w stanie zapewnić spokojnego przebiegu manifestacji, nie są w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do żadnych prowokacji - tłumaczył premier.

- Odzyskanie niepodległości, powrót do państwowości to epokowe wydarzenia i dlatego chcemy, by to świętowanie przebiegło godnie i jednocześnie z uśmiechem na twarzy - mówił premier Morawiecki.