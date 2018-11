Gronkiewicz-Waltz ostrzega uczestników Marszu Niepodległości. Wystarczy jedna raca

Ustępująca prezydent Warszawy zapowiada, że nawet najmniejsze wykroczenie popełnione przez uczestników Marszu Niepodległości może skutkować jego rozwiązaniem. Gronkiewicz-Waltz podkreśla, że będzie działać w tej sprawie z całą stanowczością.

- Będziemy wszystko analizować, będziemy wszystko fotografować i jeżeli (...) będą race w takim zakresie, jak w zeszłym roku, to bez wahania rozwiążę tę manifestację - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz w programie onet.pl. Prezydent Warszawy dodała, że podobnie ukarane zostaną wszelkie "przejawy nienawiści".

Na pytanie prowadzącego rozmowę Tomasza Lisa, czy rozwiąże marsz również w przypadku, gdy będzie to pojedynczy przypadek w dużym zgromadzeniu, prezydent odpowiedziała, że "to nieważne". - Niech pilnują, organizator za to odpowiada. Wszystko będziemy nagrywać - zapowiedziała.