Masakra w Buczy. Kremlowskie media cytują Janusza Korwin-Mikkego

W poniedziałek pojawił się następny wpis. "Jest to TYPOWE błędne koło. Takie zdjęcia mają UDOWODNIĆ, że Rosjanie są zbrodniarzami. A skąd wiadomo, że mordercami byli Rosjanie, a nie Ukraińcy? Jak to, skąd? Bo przecież WIADOMO, że Rosjanie są zbrodniarzami... Szkolny błąd logiczny. Ludzie ZAŚLEPIENI go nie widzą" - brzmiał kolejny szokujący post Korwin-Mikkego.