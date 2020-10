Janusz Korwin-Mikke ukarany przez sejmową komisję etyki. Upomnienie za "szatkowanie socjalistów"

Sejmowa komisja etyki nałożyła w środę karę upomnienia na Janusza Korwin-Mikkego za nawoływanie do przemocy wobec osób o innych poglądach politycznych, które wyraził w klipie w ramach akcji "Hot 16 Challenge" - poinformowała w środę przewodnicząca komisji Monika Falej (Lewica).

Przypomnijmy, że utwór posła Konfederacji, ukazał się w sieci w maju. Korwin-Mikke nagrał go w ramach #Hot16Challenge2, czyli akcji polskich raperów, którzy zbierają pieniądze na cele charytatywne. Środki z tej akcji trafić mają do medyków walczących z epidemią koronawirusa. Do tej pory udało się uzbierać ponad 3,6 mln złotych.