Janusz Korwin-Mikke rapuje. Poseł Lewicy składa wniosek do Komisji Etyki Poselskiej

"Gorąca szesnastka" lub #Hot16Challenge2 to szesnaście wersów zarapowanych w szczytnym celu i nominowanie kolejnych artystów do podjęcia wyzwania i zaprezentowanie efektu w ciągu 72 godz. Takie zamierzenie ma akcja charytatywna, która ma zwrócić uwagę na pracę służby zdrowia w czasach epidemii. W ciągu dwóch tygodni zebrano już blisko 1,5 mln złotych - fundusze trafią bezpośrednio do szpitali i lekarzy walczących z koronawirusem.