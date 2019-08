Marek Kuchciński i jego loty. Wykaz budzi wątpliwości

Marek Kuchciński korzystał z rządowej floty powietrznej 85 razy - wynika z wykazu opublikowanego na stronach Sejmu. Przez pierwsze 26 miesięcy kadencji marszałek miał latać zaledwie 6 razy, a przez ostatnie 17 miesięcy... 79 razy.

Marek Kuchciński i jego loty. Wykaz nie pokrywa się z dokumentami

Politycy wykazali, że w okresie od marca 2018 do czerwca 2019 lotów było 109 i to tylko na trasie do Rzeszowa lub Huwnik, gdzie Kuchciński ma kilkuhektarową posiadłość. To właśnie posłowie PO zasugerowali, że dokumentacja z wcześniejszych lotów mogła zostać zniszczona. Taką tezę postawiła "Rzeczpospolita".