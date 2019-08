Marek Kuchciński i jego loty. Wykaz nie pokrywa się z dokumentami

Centrum Informacyjne Sejmu miało opublikować dokumenty dotyczące lotów marszałka Marka Kuchcińskiego. Tymczasem pokazało opracowanie w formie tabelki, które nie zawsze pokrywa się z wykazem z Bazy Lotnictwa Transportowego, którą dostali posłowie PO.

Wykaz za pełną kadencję zawiera zaledwie 85 pozycji. To znacznie mniej, niż wynika z dokumentów, które w Bazie Lotnictwa Transportowego dostali posłowie PO. Politycy wykazali, że w okresie od marca 2018 do czerwca 2019 lotów było 109 i to tylko na trasie do Rzeszowa lub Huwnik, gdzie Kuchciński ma kilkuhektarową posiadłość.