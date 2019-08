Marek Kuchciński lata z rodziną. Jest wniosek o ujawnienie dokumentów

Posłowie PO chcą ujawnienia przez Kancelarię Sejmu wszystkich dokumentów związanych z przelotami marszałka Marka Kuchcińskiego na trasie Warszawa-Rzeszów. - Wnosimy o ujawnienie w trybie pilnym tych informacji - powiedzieli. Jest też wniosek do NIK.

Politycy apelują do Najwyższej Izby Kontroli, by zbadała, czy w przypadku podróży Marka Kuchcińskiego zostały zachowane zasady gospodarności i celowości wydatków. Chcą też, by sprawdzono informacje o niszczeniu dokumentacji czy postępowaniu niezgodnie z protokołem HEAD.