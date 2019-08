Marek Kuchciński lata z rodziną. Dokumentacja lotów "została zniszczona"

Marszałek Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami sam i z rodziną ponad sto razy. Ale to dane z ostatnich 16 miesięcy. Dokumentacja z okresu listopad 2015 - marzec 2018 została zniszczona - donosi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Loty Marka Kuchcińskiego. Zniszczone dokumenty, brakujące listy

Marek Kuchciński lata z rodziną. Los marszałka przesądzony

Tajemnicą poliszynela jest, że to gwóźdź do politycznej trumny marszałka. Decyzja ponoć już zapadała, teraz członkowie kierownictwa PiS zastanawiają się tylko, jak "ją sprzedać". W grę wchodzi podanie się marszałka do dymisji i pokrycie całości kosztów za loty rządowymi maszynami.

Wcześniej Marek Kuchciński zaprzeczał, by latał z rodziną, by ostatecznie przyznać się do 16 takich lotów. "Rzeczpospolita", powołując się na pracowników lotniska w Jasionce pod Rzeszowem informuje, że dzieci marszałka korzystały z rządowej floty także wtedy, kiedy nie było go na pokładzie. Jeśli okazałoby się to prawdą, organizatorom takich lotów groziłoby do 8 lat więzienia.