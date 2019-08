Media: Przeloty Kuchcińskiego kosztowały 4 miliony złotych

Od marca 2018 roku do maja 2019 budżet państwa wydał na podniebne podróże marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego ponad 4 miliony złotych - wyliczył Onet. Polityk miał latać trzema różnymi maszynami.

Zestawienie, które sporządzili dziennikarze pokazuje, że od marca 2018 r. do maja 2019 r. lotów było 98.

CASA to średni, wojskowy samolot transportowy. Marszałek Kuchciński leciał nim na trasie Warszawa-Rzeszów 13 razy. "Według wojskowego cennika kosztów, godzina takiego lotu — koszt paliwa, części zamiennych, materiałów jednorazowego użytku, remontów, serwisu i obsługi technicznej — to koszt 16 tys. 666 zł i 20 gr. A zatem 13 lotów Kuchcińskiego CASĄ kosztowało ok. 216,7 tys. zł. bez kosztów osobowych" - pisze Onet.