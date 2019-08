Kolejna kontrola PO ws. lotów Kuchcińskiego. "Zdarzały się podróże niemal co trzeci dzień"

Posłowie PO odbyli wizytę w dowództwie sił zbrojnych i siedzibie SOP. Wystąpili o dokumenty ws. lotów marszałka Sejmu. Politycy otrzymali blisko 400 stron materiałów. Na trasie Warszawa - Rzeszów złożono blisko 100 zapotrzebowań, ale nie wiadomo jeszcze, do ilu lotów doszło.

Politycy Platformy Obywatelskiej chcą uzyskać wgląd do podróży od marca 2018 r. Podróże odbywały się odrzutowcami, śmigłowcami i samolotami CASA. Tuż po wizycie w dowództwie sił zbrojnych posłowie udali się do siedziby Służby Ochrony Państwa po kolejne dokumenty. Po tym w Sejmie podsumowali czwartkowe kontrole i tę, do której doszło w środę w Kancelarii Premiera.

- Mimo trochę mniejszego dystansu komendant SOP zapewnił nas, że dostaniemy listę pasażerów do początku przyszłego tygodnia. Na trasie Warszawa-Rzeszów złożono blisko 100 zapotrzebowań. Będziemy sprawdzać, ile faktycznie się odbyło. To, co nas dziwi, to fakt, że nie ma żadnej centralnej bazy danych, która gromadziłaby wszystkie informacje dotyczące przelotów. Zaskakujące, że nie jest to KPRM, to tworzy wrażenie bałaganu - dodał Kierwiński.