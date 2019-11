Marek Jakubiak o Pawle Kukizie. "Niech popatrzy w lustro i zastanowi się czy warto"

Poseł minionej kadencji uważa, że wybory negatywnie zweryfikowały jego byłego szefa. - Chciałem sprofesjonalizować ruch i zostałem zwyzywany od zdrajców. Paweł Kukiz mówi to, co ja wcześniej - przekonuje Marek Jakubiak.

Marek Jakubiak nie dostał się do Sejmu z list komitetu Bezpartyjnych. Przekonuje jednak, że polityka to jest zobowiązanie i tego się nie rzuca w kąt. Poseł ustępującej kadencji nie wyklucza, że może zostać kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich 2020. - Poświęciłem im część energii politycznej. Jeżeli otrzymam propozycję, to ją rozważę. Nie chcę niczego przesądzać - mówił na antenie Radia Plus.