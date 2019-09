Marek Jakubiak o Konfederacji: są w stanie utworzyć rząd z PO

Poseł Marek Jakubiak twierdzi, że jeśli Konfederacja wejdzie do Sejmu, będzie gotowa, by wejść sojusz z Platformą Obywatelską. Zdaniem polityka, różnice ideologiczne i programowe w takiej sytuacji zeszłyby na drugi plan. - Dla interesu zrobi się wszystko - ocenił.

Jakubiak uważa, że mimo sprzyjających sondaży, Prawo i Sprawiedliwość może wcale nie uzyskać większości w przyszłej kadencji. - Przypomnę, że Bronisław Komorowski w pierwszej turze miał mieć 90 proc. PiS wprowadzi najwięcej posłów, ale KO, Lewica, Koalicja Polska, Konfederacja - to wszystko jest anty PiS. Wspólnym mianownikiem jest rząd, są stanowiska. Może się zdarzyć, że PiS utworzy rząd mniejszościowy i ziści się marzenie Pawła Kukiza o języczku u wagi. Ale to będzie szarpanina, a to mnie niepokoi - powiedział na antenie TVP.