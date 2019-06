Konfederacja bez Marka Jakubiaka i Piotra Liroya Marca. Rozłam na prawicy

Czas już minął, nie przyjmujemy już propozycji współpracy z Konfederacją. Do jesiennych wyborów parlamentarnych pójdziemy sami - obwieścił na konferencji prasowej poseł Marek Jakubiak.

Partia ma zamiar wystawić własne listy i zaprezentować własny program wyborczy: "Patriotyzm i wolność". - Ten program będzie sie rozszerzał, w miarę, jak będą się do nas dołączać rózne środowiska: miejskie, wolnościowe, centrowe, centroprawicowe. Mamy w tej chwili wielu sojuszników, rozmawiamy z wieloma ludźmi na temat wspólnego startu. Nie ulegajcie temu co widzicie w mediach, temu co przekazuje tzw. duopol, czyli PO i PiS. Przypominam, że to nic innego jak tylko polityczna agencja towarzyska. Ich interesuje tylko, kto z kim i za ile. Nas interesuje tylko obywatel - stwierdzil Piotr Liroy Marzec.