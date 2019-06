Marek Jakubiak i Pior Liroy-Marzec budują nową partię. Kukiz postawił im warunek

Powstaje nowa partia Federacja Jakubiak-Liroy. Miał z nią współpracować Paweł Kukiz, ale postawił warunek, który nie został spełniony. Miał żądać, by w ramach "porozumienia" ujęto również PSL.

- Dzisiaj cieszę się, że możemy powołać do życia i oficjalnie wam przedstawić Federację Jakubiak-Liroy, której jesteśmy liderami - powiedział powiedział podczas konferencji w Sejmie Piotr Liroy-Marzec.

Poseł przyznał, że razem z nimi miał wystąpić Paweł Kukiz. - Z którego klubu się w sumie wywodzimy - podkreślił Liroy-Marzec. - Chcieliśmy go zaprosić, żeby się obrażał na Konfederację, żeby zaczął rozmowy chociażby z Federacją Jakubiak-Liroy na temat punktów programowych - zapewnił.

Paweł Kukiz namieszał? "Kuriozalna sytuacja"

Paweł Kukiz miał jednak powiedzieć, że czeka na wynik rozmów z PSL-em. - Ja powiem oficjalnie w tym miejscu, nie sądzę żeby ktokolwiek w Konfederacji zgodził się na to, żeby PSL szedł wspólnie z nami na wybory - powiedział Liroy-Marzec.

Marek Jakubiak jest obecnie szefem koła sejmowego Konfederacji. W wyborach do Parlamentu Europejskiego startował razem ze swoją partią Federacja dla Rzeczypospolitej z list Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Piotr Liroy-Marzec również obecnie przynależy do koła poselskiego Konfederacji.

3,69 proc. - tyle głosów uzyskał Kukiz'15 podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mimo to lider ugrupowania twierdził, że nie zamierza wchodzić do Konfederacji, w której jest Janusz Korwin-Mikke.