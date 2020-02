Marcin Horała o Marianie Banasiu. "Przyznaję, to problem dla PiS"

Izabela Leszczyna skomentowała działania CBA w kontekście szefa NIK. - To degrengolada całkowita, która wkrótce się skończy - mówi posłanka PO. - Marian Banaś miał duży kredyt zaufania, niestety go wyczerpał - odpowiada polityk PiS.

- Gangsterskie porachunki w PiS-ie. Pruszków kontra Wołomin. Byłoby to śmieszne, gdyby nie było przerażające. To degrengolada całkowita, która wkrótce się skończy. Jeśli CBA interweniuje, to podejrzenie przestępstwa musi być poważne. Sprowadziliście państwo do walki mafijnej. Co się musi dziać w partii? Okaże się, że nie było jednego sprawiedliwego. Nie nadajecie się do rządzenia - mówiła o sytuacji na antenie TVN24 Izabela Leszczyna z PO.