Malediwy. Zamach na byłego prezydenta. "Traktujemy tę sprawę z najwyższą powagą"

Do zamachu na byłego prezydenta Malediwów doszło w czwartek pod jego domem. Mohamed Nasheed ucierpiał w wyniku wybuchu bomby, która eksplodowała tuż obok samochodu, do którego wsiadał. Do tej pory nikt nie przyznał się do zamachu.

Malediwy. Zamach na byłego prezydenta. "Traktujemy tę sprawę z najwyższą powagą" Źródło: Getty Images