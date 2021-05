Racibórz. Zastrzelił policjanta. Jest decyzja sądu

Jak informuje Radio Zet, Radosław Ś., który we wtorek w Raciborzu śmiertelnie postrzelił mł. asp. Michała Kędzierskiego najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Taką decyzję podjął sąd podczas wyjazdowego posiedzenia w szpitalu, gdzie przebywa obecnie 40-letni podejrzany, któremu postawiono zarzut zabójstwa oficera policji.

Racibórz. Policjant zginął podczas interwencji

Mł. asp. Michał Kędzierski zginął podczas interwencji do której doszło we wtorek w Raciborzu. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o pijanym i przebranym za policjanta mężczyźnie, który zachowuje się nie racjonalnie. Po przybyciu na miejsce zgłoszenia mężczyzny już tam nie było, ale dostrzegli go kilkaset metrów dalej przy ul. Chełmońskiego i podjęli działania. Wówczas rozegrała się tragedia.