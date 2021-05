Racibórz. Śmierć policjanta. Nowe informacje o przestępcy

Radosław Ś. to 40-letni mieszkaniec okolic Raciborza. W tej miejscowości ukończył szkołę średnią. Z naszych informacji wynika, że uczęszczał do technikum w Raciborzu. Na jednym z jego profili w mediach społecznościowych umieścił i polubił rysunki broni maszynowej, a także czarne charaktery z popularnej japońskiej mangi (animowanej serii).

Zabił policjanta. Usłyszy trzy prokuratorskie zarzuty

- Kiedy policjanci zatrzymali się do kontroli i poprosili o dokumenty, mężczyzna od razu schylił się po broń, po czym wyciągnął ją i oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy. Jednego z policjantów trafił w brzuch, strzał okazał się być śmiertelny. Funkcjonariusz upadł na ziemię. Drugi z mundurowych zareagował bardzo szybko. Oddał strzały w kierunku napastnika, czterokrotnie raniąc go w nogi. Napastnik leżał na drodze, ale trzymał cały czas w dłoni broń. Po tym, jak obezwładniono go, zaczęto mu udzielać pomocy - mówi osoba znająca kulisy policyjnej akcji.

W jaki sposób Radosław Ś. stał się jej posiadaczem? To ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo. Śledczy sprawdzają również wątek podszywania się przez podejrzanego pod policjanta. - To nie był policyjny mundur. Miał spodnie i sweter z pagonami policyjnymi, a także napisem policja. Podobny strój równie dobrze można kupić w internecie. Sprawa jest wyjaśniana - mówi nasz rozmówca.

W przeszłości miał problemy z prawem

Śledztwo w tej sprawie prowadzi na razie Prokuratura Rejonowa w Raciborzu pod nadzorem gliwickiej prokuratury okręgowej. Przypomnijmy, do tragicznego wydarzenia doszło we wtorek ok. godz. 8. Kilka chwil wcześniej miejscowi policjanci otrzymali dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło mężczyzny, który na pobliskiej stacji benzynowej wsiadł do samochodu renault scenic, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu lub narkotyków.