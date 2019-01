Magdalena Adamowicz na okładce "Newsweeka". Mówi o śmierci męża

Wdowa po śp. prezydencie Gdańska Magdalena Adamowicz udzieliła kolejnego wywiadu. W najnowszym numerze "Newsweeka" rozmowę z nią przeprowadził redaktor naczelny Tomasz Lis.

Magdalena Adamowicz na okładce Newsweeka (Twitter, Fot: Twitter,Tomasz Lis)

"Już w poniedziałek w Newsweeku mój wywiad z Magdaleną Adamowicz. O miłości do Pawła, o ostatnich wakacjach, Wigilii, o strasznej informacji z Polski, powrocie do Gdańska, żałobie, dzieciach, pogrzebie. Tę rozmowę wciąż przeżywam. Pani Magdalenie za niezwykłą szczerość dziękuję" - zapowiedział swój wywiad w "Newsweeka" z wdową po śp. prezydencie Pawle Adamowiczu Tomasz Lis na Twitterze.

Jak pisaliśmy niedawno w WP, wbrew pojawiającym się spekulacjom, małżonka tragicznie zmarłego śp. prezydenta Pawła Adamowicza, Magdalena, nie otrzymała propozycji zaangażowania się w politykę ze strony władz PO.

- Nie rozmawiałam z Magdą na ten temat. Nawet bym o to nie zapytała. Ale niestety, jest dziś tak, że wszystko chce się uczynić elementem dyskusji politycznej - mówiła nam też prezydentka Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Skąd wzięły się te spekulacje? Sama Magdalena Adamowicz przyznała w rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem: "Paweł dbał o Gdańsk jako wspólnotę obywateli. To było dla niego ważne, żeby religia, światopogląd czy sympatie polityczne nie dzieliły. Ludzie czuli jego miłość do Gdańska. Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego".

Adamowicz nie sprecyzowała jednak, od kogo otrzymywała polityczne propozycje. Jak ustaliliśmy we władzach Platformy Obywatelskiej, żadna propozycja startu w majowych wyborach do PE dla małżonki zmarłego prezydenta ze strony kierownictwa partii nie padła. - To nie jest czas, by rozmawiać o tego typu propozycjach. Odcinamy się od plotek, jakoby władze PO proponowały pani Magdalenie Adamowicz start w wyborach - mówiła nam ważna osoba z władz PO.

