Przyjaciółka Adamowicz: "Magda potrzebuje dziś ciszy i spokoju, a nie dyskusji o politycznych planach"

- Nie rozmawiałam z Magdą na ten temat. Nawet bym o to nie zapytała. Ale niestety, jest dziś tak, że wszystko chce się uczynić elementem dyskusji politycznej - mówi WP prezydentka Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Przyjaciółka Magdaleny Adamowicz komentuje w ten sposób spekulacje o możliwym zaangażowaniu wdowy po Pawle Adamowiczu w bieżącą politykę.

Wbrew pojawiającym się spekulacjom, małżonka tragicznie zmarłego śp. prezydenta Pawła Adamowicza, Magdalena, nie otrzymała propozycji zaangażowania się w politykę ze strony władz PO. Plotki - jak informowaliśmy w WP w środę - zdementowaliśmy u osób z zarządu partii.

Skąd wzięły się te spekulacje? Sama Magdalena Adamowicz przyznała w rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem: "Paweł dbał o Gdańsk jako wspólnotę obywateli. To było dla niego ważne, żeby religia, światopogląd czy sympatie polityczne nie dzieliły. Ludzie czuli jego miłość do Gdańska. Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego".

Adamowicz nie sprecyzowała jednak, od kogo otrzymywała polityczne propozycje. Jak udało nam się ustalić w środę we władzach Platformy Obywatelskiej, żadna propozycja startu w majowych wyborach do PE dla małżonki zmarłego prezydenta ze strony kierownictwa partii nie padła. - To nie jest czas, by rozmawiać o tego typu propozycjach. Odcinamy się od plotek, jakoby władze PO proponowały pani Magdalenie Adamowicz start w wyborach - mówiła nam ważna osoba z władz PO.

Czwartkowy "Fakt" - po naszej publikacji - sugerował natomiast, że wdowa po śp. Pawle Adamowiczu może związać się politycznie ze środowiskiem Roberta Biedronia - bo prezydentka Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, jeszcze do niedawna zastępczyni Biedronia w słupskim ratuszu, jest przyjaciółką Magdaleny Adamowicz.

- Nie prowadziliśmy i nie prowadzimy żadnych rozmów z Magdaleną Adamowicz o polityce - ucina te spekulacje dr Marcin Anaszewicz, najbliższy współpracownik Roberta Biedronia.

A sama Krystyna Danilecka-Wojewódzka dodaje w rozmowie z nami: - Nie rozmawiałam z Magdą na ten temat. Nawet bym o to nie zapytała. To na pewno nie jest czas. Niestety jest dziś tak, że wszystko chce się uczynić elementem dyskusji politycznej. A Magda jest dziś prywatną osobą, tragicznie dotkniętą niewyobrażalną zbrodnią.

"Potrzebuje spokoju, zachowuje się w sposób szlachetny - Znam Magdę Abramską-Adamowicz od 30 lat. Jest prawniczką z wykształcenia, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. To osoba, która ma bardzo silne poczucie własnej wolności, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad współdziałania z najbliższymi. To osoba, która nie jest sterowalna - podkreśla prezydentka Słupska w rozmowie z Wirtualną Polską.

Danilecka-Wojewódzka dodaje, że "to, w jaki sposób Magda zachowuje się po tej niewyobrażalnej tragedii, budzi najwyższe uznanie". - Zachowuje się w niezwykle godny sposób, bardzo szlachetny, niczego nie ujmując dumie i godności osoby, która jest tak boleśnie dotknięta. Z dużym spokojem mówi o tym, co ją spotkało - uważa przyjaciółka wdowy po Pawle Adamowiczu.

- Miała odwagę, by zaapelować do Jurka Owsiaka o to, by został. Spełnieniem testamentu prezydenta Pawła Adamowicza byłoby to, gdyby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dalej grała. Żeby dobro było dalej rozszerzane - dorzuca Danilecka-Wojewódzka.

Jak przekonuje, "Magda Adamowicz potrzebuje teraz spokoju i zdystansowania się".