Aleksandra Dulkiewicz wystartuje w wyborach na prezydenta Gdańska

Była wiceprezydent Gdańska i zastępczyni śp. prezydenta Pawła Adamowicza oficjalnie ogłosiła we wtorek start w uzupełniających wyborach prezydenckich w Gdańsku. Tym samym potwierdziły się nasze informacje.

Aktualizacja - Dulkiewicz potwierdza

- Kontekst jest trudny, bolesny, dla mnie osobiście. Ale wiem, że pan prezydent Paweł Adamowicz by sobie tego życzył. Będę startowała z listy Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, które stworzył prezydent Adamowicz. Oddaję się do dyspozycji gdańszczan. Chcemy wypełnić testament pana prezydenta. Gdańsk to najcudowniejsze miasto na świecie - powiedziała Dulkiewicz na konferencji prasowej niedługo później, tym samym potwierdzając nasze informacje.