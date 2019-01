PiS nie wystawi własnego kandydata w wyborach uzupełniających na prezydenta Gdańska. Informacje WP potwierdził Kaczyński

Ważna deklaracja Jarosława Kaczyńskiego. PiS nie wystawi własnego kandydata w wyborach uzupełniających na prezydenta Gdańska - poinformował prezes partii rządzącej za pośrednictwem PAP.

Wybory w ciągu trzech miesięcy

Polskie prawo mówi, że w przypadku śmierci prezydenta miasta, jego mandat wygasa, a jego zastępcy automatycznie tracą stanowiska. Komisarz wyborczy - zgodnie z procedurami - ogłasza w Dzienniku Urzędowym decyzję o wygaszeniu mandatu (ma na to 14 dni od śmierci prezydenta miasta), a premier wyznacza osobę, która będzie zarządzała miastem do czasu wyboru nowego prezydenta.

Wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz została wyznaczona przez premiera Mateusza Morawieckiego do tymczasowego rządzenia miastem. To bliska współpracownica zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza. W ostatniej kampanii, najtrudniejszej, poprowadziła go do zwycięstwa.