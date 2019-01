Jeśli Aleksandra Dulkiewicz zgodzi się zostać prezydentem Gdańska, partie nie wystawią kontrkandydatów

Kampanii wyborczej przy okazji wyborów prezydenckich w Gdańsku najprawdopodobniej nie będzie. Jak wynika z naszych rozmów, największe ugrupowania nie wystawią swoich kandydatów w elekcji, która musi zostać zorganizowana w ciągu trzech miesięcy. O ile oczywiście zechce w niej wziąć udział Aleksandra Dulkiewicz.

Premier Mateusz Morawiecki mianował Dulkiewicz - zastępczynię zmarłego śp. prezydenta Pawła Adamowicza - komisarzem w Gdańsku. To ona będzie pełniła funkcje włodarza miasta co najmniej do czasu nowych wyborów, które zgodnie z ustawą muszą się odbyć w ciągu kwartału.