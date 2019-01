Magdalena Adamowicz: "To nie była łatwa przyjaźń"

- Paweł był moim najlepszym przyjacielem. Ale to nie była łatwa przyjaźń. Był przyjacielem, o którego musiałam zabiegać - powiedziała Magdalena Adamowicz o swoim nieżyjącym mężu, Pawle w Europejskim Centrum Solidarności.

- To jest wieczór dla przyjaciela, a Paweł był moim wspaniałym, najwiekszym przyjacielem. Był oczywiście moim mężem, ale różnie bywa w małżeństwach, a nas oprócz tego łączyła prawdziwa przyjaźń. Zawsze mogłam na niego liczyć, on także w tych bardzo trudnych dniach dniach mógł liczyć na mnie. Ta przyjaźń nie była łatwa, bo on był przyjacielem, o którego czas musiałam zabiegać. Wiedziałam, że zawsze mogę zadzwonić, ale on nie zawsze może odebrać - powiedziała. - Ale zawsze potem odpowiedział, oddzwonił - dodała.

- Przyjacielem, który potrafił płakać. Paweł często się wzruszał, i czasem szybciej niż ja. I nie wstydził się tych łez przy naszych córkach. Ale Paweł był też przyjacielem wymagającym i krytycznym. To nie było tak, że on zawsze wszystko chwalił i słodził. On potrafił upomnieć, kiedy trzeba, potrafił ściągnąć na ziemię. Ale ja nie byłam mu dłużna i często go ściągałam na ziemię. Tej przyjaźni będzie mi brakowało, ale widząc tu was wszystkich - tulu przyjaciół tu przyszło - wiem, że Paweł ma przyjaciół, miał przyjaciół i ta przyjaźn do niego pozostanie w waszych sercach - zakończyła.