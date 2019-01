"Skandaliczne słowa". Dziennikarz TVP Info przewrotnie przeprasza

"Co niektórzy powiedzieliby: jakie życie, taka śmierć" - skomentował śmierć Pawła Adamowicza Adrian Klarenbach w programie "Woronicza 17" w TVP Info. Wywołał tym prawdziwe oburzenie w mediach społecznościowych. Dziennikarz przeprosił na Twitterze. Na antenie TVP Info z kolei... poprosił o przeprosiny tych, którzy "zrozumieli opacznie" jego słowa.

"Woronicza 17" to program, który do tej pory prowadził Michał Rachoń, ale został on zawieszony w obowiązkach 10 stycznia, po tym jak w programie "Minęła 20" wyemitował animację przedstawiającą Jerzego Owsiaka i Hannę Gronkiewicz-Waltz. "Plastusiowa dobranocka" sugerowała, że pieniądze ze zbiórki nie trafiają tam, gdzie powinny, a więc do szpitali. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Oświadczenie na Twitterze

Przeprosiny na antenie

- Pozwolą państwo, że przez moment zmienię konwencję programu i zanim powiem to oficjalne "dobry wieczór" słów kilka przeprosin tytułem słów, które zostały zrozumiane przez niektórych zupełnie opacznie aniżeli intencja autora, czyli w tym wypadku mnie, prowadzącego dziś program "Woronicza 17". Dość łatwo i dość często przywoływałem ostatnimi czasy słowa papieża Franciszka o tym, żeby wykorzystywać te trzy najprostsze słowa: proszę, przepraszam i dziękuję. I pozwolą państwo, że spróbuję tych słów użyć. Z jakim efektem? Nie wiem. Za efekt nie ręczę, ale najważniejsze jest to, że jest to szczera intencja i proszę inaczej jej nie odbierać. Chciałem państwa prosić - wszystkich tych, którzy zrozumieli moje słowa zupełnie inaczej, aniżeli chciałem, żeby one wybrzmiały, aby przeprosili. Wszystkich tych z państwa, którzy tylko przez moment zrozumieli inaczej, przepraszam również. Nie chciałem, nie było to moją intencja, aby wybrzmiało to tak, jak wybrzmiało, a podpisuję się pod tym, co w oświadczeniu swoim napisałem na Twitterze. Przepraszam. Mam nadzieję, że te przeprosiny zostaną przyjęte, za co niezmiernie dziękuję" - stwierdził Klarenbach.