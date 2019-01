"Ty będziesz następny". Pogróżki wobec kolejnego prezydenta

Po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza pogróżki zaczęli dostawać inni politycy PO i prezydenci miast. W sobotę na ulicy Nowej Soli ktoś wymalował farbą napis: "Tyszkiewicz, ty będziesz następny". Chodzi o Wadima Tyszkiewicza, prezydenta tego miasta.

- Do tej pory się nie bałem, ale po tym co wydarzyło się w Gdańsk oglądam się za siebie - powiedział portalowi fakt24.pl Tyszkiewicz. - Jakiś czas temu gonił mnie szaleniec z maczetą. Miał koszulkę ze znakiem Polski Walczącej. Uciekłem, bo byłem na rowerze i tylko rowerem mógłbym się wtedy bronić - powiedział dziennikarzowi prezydent Nowej Soli. Sprawę ostatnich pogróżek zgłosił na policję.

Zatrzymano kilkanaście osób

To kolejne groźby kierowane wobec prezydenta miasta. W czwartek należący do Platformy Obywatelskiej Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, poinformował o groźbach, które otrzymał na oficjalnego e-maila. Nieznana osoba napisała do niego "Niedługo i twoja aorta zostanie przebita". Zawiadomił o tym prokuraturę i policję. Pisaliśmy o tym TUTAJ.