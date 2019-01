Zarzuty dla 48-latka z Gdańska za groźby wobec Tuska

Śledczy postawili zarzut 48-latkowi z Gdańska, który telefonicznie groził zabiciem Donalda Tuska. Śledczy wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla mężczyzny.

W czwartek mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. - Komendant miejski policji w Gdańsku wnioskuje do śledczych o wystąpienie do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania - mówi asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.