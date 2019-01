Zarzuty nawoływania do zabicia prezydenta Olsztyna. Zatrzymani też w Warszawie i Poznaniu

Zarzut nawoływania do zabójstwa prezydenta Olsztyna usłyszał 24-letni mieszkaniec tego miasta. Policja zatrzymała jeszcze dwóch mężczyzn, którzy po ataku na Pawła Adamowicza wzywali do "kolejnych morderstw". Czwarta osoba jest poszukiwana.

Młody mężczyzna usłyszał zarzut, bo groził na forum internetowym prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi. Jak powiedział PAP prokurator Krzysztof Stodolny, 24-latek przyznał się do winy. Śledczy chcą jego tymczasowego aresztowania.

Mieszkaniec Olsztyna w sieci chwalił zabójcę Pawła Adamowicza i dodawał, że "następny będzie Grzymowicz". Policjanci wyjaśniają, że sami natrafili na wpis 24-latka. Z jego mieszkania do analizy przez biegłych kryminalni zabrali komputer.

Telefon w Gdańsku

72-latek z Warszawy i 41-latek z Poznania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że policja zatrzymała trzy osoby, które po ataku na Pawła Adamowicza miały wzywać do kolejnych morderstw. Brudziński zaapelował do wszystkich "podgrzewających” emocje o rozsądek, rozwagę i odpowiedzialność.

Minister napisał na Twitterze, że osoby zatrzymane to "po części internetowe trolle, a po części osoby niezrównoważone psychicznie.

Jeden z nich to 72-latek z Warszawy groził głowie państwa Andrzejowi Dudzie, nawiązując do śmierci prezydenta Gdańska. "Zatrzymaliśmy 72-letniego mieszkańca Warszawy, który dzisiaj po południu zadzwonił do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i groził prezydentowi, tłumacząc 'zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda'" - poinformowała warszawska policja.