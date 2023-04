CBŚP i KAS zatrzymały Pawła P. To kolega Iwony Wieczorek

W grudniu 2022 roku, Paweł P. został zatrzymany, po czym przewieziono go z Gdańska do prokuratury w Krakowie. Tam usłyszał zarzut mataczenia w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Śledczy twierdzą, że Paweł po zniknięciu dziewczyny miał bez pozwolenia wejść do jej domu i korzystać z jej komputera, a także usuwać z niego nieokreślone pliki.