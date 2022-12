Sprawa Iwony Wieczorek. Zatrzymany usłyszał zarzuty

Okazuje się, że zatrzymanie Pawła P. ma mieć związek z narkotykami. - Jestem właśnie po rozmowach z prokuraturą i generalnie okazuje się, że to nie dotyczy zaginięcia Iwony Wieczorek, ale narkotyków. Taki zarzut ma usłyszeć pan Paweł. Czy to w obrocie, czy w posiadaniu, w takim zakresie będzie to postępowanie się toczyło. Oczywiście Prokuratura Krajowa prowadzi sprawę o zaginięcie, natomiast te informacje, że to przełom, to bzdury. Rozmawiałem z prokuratorem, który będzie przesłuchiwał pana Pawła i chodzi o narkotyki - przekonuje mecenas w rozmowie z gazetą.