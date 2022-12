Przełom ws. Iwony Wieczorek. Wiadomo, kim jest zatrzymana Joanna S.

"Wiem, że policja starała się ustalić przez Artura W., jaki związek ze sprawą Iwony Wieczorek może mieć Joanna S. Miał z niej to wydobyć. Jednak kobieta nie była skłonna do zwierzeń na ten temat. Spławiała swojego kochanka zdawkowymi stwierdzeniami: - Daj spokój, nic o tym nie wiem. - Jednak Artur nie dał się tak łatwo zbyć - mówi jeden z jego znajomych. - Nafaszerował ją kiedyś narkotykami, licząc, że się wygada (...) on ją tak naćpał, że Aśka sfiksowała i trafiła do wariatkowa. Leżała tam, jak roślinka" - napisał nieżyjący już dziennikarz. Z jego ustaleń wynika, że kobieta nie bawiła się razem z Pawłem i Iwoną tej feralnej nocy.