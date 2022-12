Przełom ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. Pierwsze zatrzymania

Informacje w tej sprawie potwierdziła Wirtualnej Polsce Prokuratura Krajowa. "Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania na obecnym etapie nie udzielamy bliższych informacji co do zakresu wykonywanych i planowanych czynności procesowych" - przekazała PK. Zatrzymani po doprowadzeniu do prokuratury usłyszą zarzuty.