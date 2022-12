Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowe informacje ws. mężczyzny z ręcznikiem

"Fakt" przekazał, że poszukiwany przez policję mężczyzna, sam się zgłosił do śledczych. To 58-letni mieszkaniec Chorzowa. Tabloid ustalił, że przesłuchanie mężczyzny trwało do późnych godzin nocnych. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Archiwum X, którzy aktualnie badają sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek.