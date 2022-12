Koszmar w rodzinie zastępczej. Rusza proces 50-latka oskarżanego o molestowanie

- Prokurator zarzuca oskarżonemu popełnienie dwóch przestępstw. Dotyczy to lutego 2021 roku oraz okresu od 2019 do czerwca 2021 roku. Są to zarzuty dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich dziewczynek poniżej 15 roku życia. Są to dwie małoletnie, stąd dwa zarzuty dotyczących przestępstw popełnionych przez oskarżonego w różnych okresach czasu. W chwili popełnienia zarzucanych mężczyźnie przestępstw dziewczynki miały 9 i 13 lat. Sąd w 2019 roku umieścił te dwie dziewczynki w niezawodowej rodzinie zastępczej tego mężczyzny i jego żony - mówi Łukasz Wawrzyniak, cytowany przez "Radio Poznań".