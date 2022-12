Sprawa Iwony Wieczorek. "Niedługo zobaczymy finał"

Jego zdaniem nawet, gdyby nie odnaleziono ciała Iwony Wieczorek, to wyrok w tej sprawie i tak zapadnie, a sprawcy nie mogą liczyć na ucieczkę od odpowiedzialności. - Ja znam dwie takie sprawy, gdzie zwłok nie było, a jednak śledztwo prowadzono w kierunku kat. 148, czyli zabójstwa. Pierwsza to sprawa morderstwa taksówkarza w Warszawie. Sprawcą okazał się policjant z Mokotowa, którego skazano na dożywocie dzięki pewnym faktom i dowodom, które jednoznacznie wskazywały, że taksówkarz został pozbawiony życia. Na Mokotowie doszło też do zabójstwa pary i zaginięcia dziecka. Tam sprawcy zostali skazani, ale dziecka do tej pory nie odnaleziono - podsumowuje.