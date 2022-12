Sprawa Iwony Wieczorek. Wątek "mężczyzny z ręcznikiem"

Cała Polska żyje dzisiejszymi doniesieniami ws. zatrzymania dwóch osób w związku z zaginięciem Iwony Wieczorek. Pojawiają się jednak sprzeczne doniesienia co do płci zatrzymanych. Prokuratura potwierdziła jedynie, że jednym z nich jest Paweł P. Media donoszą też, co na przesłuchaniu zeznał "mężczyzna z ręcznikiem", który sam zgłosił się na policję.