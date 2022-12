Przełom ws. Iwony Wieczorek. "Aż dreszcz mnie przeszedł"

Przełom w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek?

Na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano dwie osoby, w tym Pawła P. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszą one zarzuty - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa, odnosząc się do sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek.