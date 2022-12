Sprawa Iwony Wieczorek. Wiceminister ogłosił przełom

Sprawa Iwony Wieczorek. Pierwsze zatrzymania po latach

W środę na polecenie prokuratora małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano dwie osoby, w tym Pawła P. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszą one zarzuty - poinformowała Prokuratura Krajowa, odnosząc się do sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek.