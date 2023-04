Zaginięcie Iwony Wieczorek. Niepokojące ustalenia. "Wszyscy kłamali"

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Matka stawia pytania

Do tych błędów dochodzą: brak zabezpieczenia bilingów, przesłuchanie wszystkich świadków, poszukanie ludzi, którzy mogli tego dnia być w pobliżu. Dziennikarzom "Superwizjera" TVN udało się porozmawiać także z mamą Iwony. Kobieta do tej listy dodaje kolejne wątpliwości, co do zachowania świadków z najbliższego otoczenia córki.