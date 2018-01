Ludzie Macierewicza na wylocie. Nieoficjalne informacje

Antoni Macierewicz szybko zaczął tracić polityczne wpływy. Zaledwie kilka dni po odwołaniu go ze stanowiska ministra obrony narodowej pojawiają się informacje, że jego ludzie tracą posady. Rezygnację z funkcji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego miał już złożyć Piotr Bączek. Dymisją zagrożeni są też inni bliscy współpracownicy byłego szefa MON.

Informację o złożeniu rezygnacji przez szefa SKW podał na Twitterze dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. Z informacji "Wyborczej" wynika, że dymisja jest konsekwencją przegranego sporu Macierewicza ze środowiskiem prezydenta. To Bączek stał za odebraniem certyfikatu dostępu do tajnych informacji gen. Jarosławowi Kraszewskiemu. Teraz ma odzyskać uprawnienia.

Kto zastąpi Bączka? Jak pisze dziennik, ma to być gen. Robert Jędrychowski, obecnie zastępca szefa Żandarmerii Wojskowej. To jeden z nielicznych dowódców, których Macierewicz nie wymienił. Jest znajomym prezydenta Dudy, razem studiowali prawo na UJ. W 2016 r. Duda mianował Jędrychowskiego generałem.

Nowa posada dla Macierewicza

Pierwszy wywiad po dymisji. Stanowcza deklaracja

- Nie wolno zapomnieć o sprawie, która ciąży nad narodem polskim od blisko ośmiu lat, to jest sprawa dramatu smoleńskiego. Nie ma wątpliwości, że jak najszybciej musimy doprowadzić do wyjaśnienia, jak do tej zbrodni doszło. Musimy jasno postawić odpowiedzialność za śmierć polskiego prezydenta, polskich dwóch prezydentów, całego niemal Sztabu Generalnego WP, wszystkich wojskowych, którzy dowodzili rodzajami sił zbrojnych, Ani Walentynowicz i innych wielkich postaci polskiego życia publicznego, którzy polegli pod Smoleńskiem - mówił Macierewicz.

- Nie wolno nam dopuścić do tego, by ta zbrodnia uszła płazem, by naród się nie dowiedział, kto jest odpowiedzialny i by ci odpowiedzialni, nawet jeżeli wymiar sprawiedliwości Polski nie będzie w stanie ich dosięgnąć, by nie zostali jasno wskazani i pokazani całemu światu - dodał.