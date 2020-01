Lotnisko Balice sparaliżowane. "Od czterech godzin czekam na lot"

Poważne utrudnienia na lotnisku Balice pod Krakowem. Od kilku godzin ruch lotniczy jest całkowicie wstrzymany. - Otrzymaliśmy informację, że powodem jest mgła. Wszystkie loty są opóźnione - informuje pan Adam w rozmowie z redakcją Dziejesię.

- Od czterech godzin czekam na lot. Siedzimy wszyscy w samolotach. Z Balic nikt nie startuje. Po co komu takie lotnisko - napisał do redakcji Dziejesię pan Adam.

Balice. "Wszystkie loty opóźnione"

Jak dodaje w rozmowie telefonicznej, miał wylecieć o godzinie 6:45 do Londynu. - Otrzymaliśmy informację, że powodem jest mgła. Wszystkie loty są opóźnione . Na ten moment nic nie wiemy - mówi podirytowany.

- My czekamy. Samoloty stoją. Nie otrzymaliśmy na razie żadnego posiłku, nawet wody. Zobaczymy co z odszkodowaniem - relacjonuje.

Balice. "Mamy duży problem z mgłą"

O komentarz zwróciliśmy się do rzecznika lotniska Balice. - Rzeczywiście, w Krakowie mamy duży problem z mgłą. Pogoda i natężenie smogu również odgrywają tutaj rolę - przekazała Natalia Vince, rzeczniczka lotniska.

- Na ten moment wszystkie loty są opóźnione. Wystartował tylko samolot do Tel Avivu o godznie 6:15. Przyloty przekierowywane są do Wrocławia i Katowic. O tym co dalej z pasażerami decydują już linie lotnicze - dodała.