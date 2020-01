Kraków. Lotnisko Balice ma problemy przez mgłę

Pogoda pokrzyżowała szyki wielu pasażerom, którzy mieli w poniedziałek lecieć z lotniska pod Krakowem. Balice spowiła gęsta mgła, która spowodowała, że wiele lotów zostało odwołanych, opóźnionych lub przekierowanych do Katowic.

Lotnisko w Balicach informuje o licznych utrudnieniach w ruchu lotniczym. Rano odwołano lot do Frankfurtu, a samoloty do Brukseli, Paryża, Bristolu i Glasgow musiały startować z lotniska w Katowicach.

Opóźnione zostały loty do Kijowa, Sztokholmu i Berlina. Najgorsza sytuacja była między godziną 6 i 7, ale i z późniejszymi połączeniami są problemy. Lot do Palermo, zamiast o 9:50 odbędzie się do 13:40, a samolot z Amsterdamu wyląduje co najmniej pół godziny później.