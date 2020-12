Lockdown w Polsce. Dr Sutkowski mówi jasno: to odpowiedź na szarą strefę

- Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski na czwartkowej konferencji prasowej . Minister stwierdził, że ryzyko trzeciej fali pandemii oznacza przeciążenie systemu opieki zdrowotnej. Decyzję skomentował prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

- Byłbym zwolennikiem jeszcze mocniejszych restrykcji, ale krótkich, a co najważniejsze – z pokazaniem jasnego, pozytywnego celu - powiedział PAP. Według Sutkowskiego decyzja o lockdownie jest słuszna. - W mojej ocenie być może nawet zbyt lekka i nieco spóźniona, ale ważne, że podjęta - podkreślił.

Kwarantanna narodowa. Restrykcje zbyt lekkie?

Sutkowski uważa, że wybrano model dosyć lekkiego acz długotrwałego lockdownu. On byłby zwolennikiem większych obostrzeń, ale krótkotrwałych.

- Kontrola i kary to też element przywracania normalności. Jak już robimy dwa kroki w kierunku zaostrzenia, to zróbmy i trzeci – egzekwując przestrzeganie przepisów. Tak, abyśmy mieli zejście z 12 tysięcy zakażeń dziennie do kilkuset. Wykorzystajmy te trzy tygodnie, błagam. Na końcu jest pozytywny cel – normalność - powiedział.