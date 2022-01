Limuzyna pędziła 180 km/h. W środku minister Czarnek

Czarnek gnał do Warszawy. Jego kierowca miał złamać przepisy

Po wypełnieniu obowiązków minister wrócił do Warszawy. Do stolicy przywiózł go jednak nie renault, którym poruszał się po Lublinie, a rządowy mercedes. Dziennik ustalił, że jeszcze w 2017 roku auto należało do floty samochodów Służby Ochrony Państwa.