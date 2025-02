Nowy wakacyjny raj Polaków. Liczby mówią same za siebie

Malta, znana z całorocznego słońca i bogatej oferty turystycznej, w 2024 r. przyciągnęła aż 3,56 mln turystów. To znaczący wzrost w porównaniu do 2023 r., kiedy wyspę odwiedziło 3 mln osób. John Mary Attard z Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie podkreśla, że to nieoczekiwany wzrost, podaje TVN24.