Czarnek do młodzieży: Nie będzie zgody na "deprawację"

Czarnek: "Rodzic" to się mówi w TVN

- Używajmy konkretnych, właściwych nazw. Zwłaszcza w dobie rewolucji ideologicznej. Nie "rodzic", tylko "tata" lub "mama". To są słowa z języka polskiego. "Rodzic" to się mówi w TVN. Zaraz będzie "rodzic nr 1" i "rodzic nr 2". Wróćmy do precyzyjnego języka - instruował.