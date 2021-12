Lewica nowym koalicjantem PiS-u? "Bardzo chętnie"

- Na wyborcach Prawa i Sprawiedliwości to nie zrobi wrażenia. TVP i politycy PiS-u wytłumaczą, że to jest kolejny hejt, jakieś fantazje pana Brejzy, jakiś spisek. Natomiast dla wahających się ludzi, a więc tych, którzy nie wiedzą jeszcze na kogo głosować, to może być jakiś punkt zwrotny, bo oni sobie wtedy pomyślą: "ja tez mogę być podsłuchiwany, jak się nie spodobam władzy" - mówił Leszek Miller.