Lewandowski podpadł PiS. "Rozpoczęło się szukanie haków"

Na początku grudnia ubiegłego roku Wirtualna Polska ujawniła, że premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z piłkarzami, jeszcze przed ich wylotem do Kataru, obiecał, że jeśli reprezentacja wyjdzie z grupy, otrzyma premię w wysokości co najmniej 30 milionów złotych. Na nagraniu z tego spotkania, którego fragment opublikowano na internetowym kanale Łączy nas Piłka, słychać, jak Morawiecki mówi do kadrowiczów: "Wierzę w was, będziecie na pewno dawali z siebie wszystko. A my tu z panem trenerem zapewnimy, żeby - jak się uda - była naprawdę bardzo dobra nagroda".